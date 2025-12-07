信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SEA
Alexandre Sennes

SEA

Alexandre Sennes
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
XMGlobal-Real 38
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
67
盈利交易:
57 (85.07%)
亏损交易:
10 (14.93%)
最好交易:
6.85 EUR
最差交易:
-3.48 EUR
毛利:
54.48 EUR (5 367 pips)
毛利亏损:
-15.29 EUR (2 218 pips)
最大连续赢利:
23 (14.91 EUR)
最大连续盈利:
14.91 EUR (23)
夏普比率:
0.40
交易活动:
96.33%
最大入金加载:
2.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
37
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.76
长期交易:
30 (44.78%)
短期交易:
37 (55.22%)
利润因子:
3.56
预期回报:
0.58 EUR
平均利润:
0.96 EUR
平均损失:
-1.53 EUR
最大连续失误:
2 (-5.05 EUR)
最大连续亏损:
-5.05 EUR (2)
每月增长:
3.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
5.05 EUR (0.49%)
相对跌幅:
结余:
0.48% (4.95 EUR)
净值:
4.01% (41.28 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD# 36
NZDCAD# 23
AUDNZD# 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD# 22
NZDCAD# 14
AUDNZD# 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD# 1.5K
NZDCAD# 677
AUDNZD# 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.85 EUR
最差交易: -3 EUR
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +14.91 EUR
最大连续亏损: -5.05 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.25 08:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 12:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 15:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 15:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 15:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 15:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SEA
每月30 USD
4%
0
0
USD
1K
EUR
3
100%
67
85%
96%
3.56
0.58
EUR
4%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载