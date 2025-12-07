- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
67
盈利交易:
57 (85.07%)
亏损交易:
10 (14.93%)
最好交易:
6.85 EUR
最差交易:
-3.48 EUR
毛利:
54.48 EUR (5 367 pips)
毛利亏损:
-15.29 EUR (2 218 pips)
最大连续赢利:
23 (14.91 EUR)
最大连续盈利:
14.91 EUR (23)
夏普比率:
0.40
交易活动:
96.33%
最大入金加载:
2.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
37
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.76
长期交易:
30 (44.78%)
短期交易:
37 (55.22%)
利润因子:
3.56
预期回报:
0.58 EUR
平均利润:
0.96 EUR
平均损失:
-1.53 EUR
最大连续失误:
2 (-5.05 EUR)
最大连续亏损:
-5.05 EUR (2)
每月增长:
3.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
5.05 EUR (0.49%)
相对跌幅:
结余:
0.48% (4.95 EUR)
净值:
4.01% (41.28 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|36
|NZDCAD#
|23
|AUDNZD#
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD#
|22
|NZDCAD#
|14
|AUDNZD#
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD#
|1.5K
|NZDCAD#
|677
|AUDNZD#
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.85 EUR
最差交易: -3 EUR
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +14.91 EUR
最大连续亏损: -5.05 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
