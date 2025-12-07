- Crescimento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
59 (84.28%)
Negociações com perda:
11 (15.71%)
Melhor negociação:
6.85 EUR
Pior negociação:
-4.34 EUR
Lucro bruto:
61.21 EUR (5 739 pips)
Perda bruta:
-19.63 EUR (2 566 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (14.91 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
14.91 EUR (23)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
97.33%
Depósito máximo carregado:
2.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
8.23
Negociações longas:
30 (42.86%)
Negociações curtas:
40 (57.14%)
Fator de lucro:
3.12
Valor esperado:
0.59 EUR
Lucro médio:
1.04 EUR
Perda média:
-1.78 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.05 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-5.05 EUR (2)
Crescimento mensal:
4.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
5.05 EUR (0.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.48% (4.95 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.01% (41.28 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|36
|NZDCAD#
|26
|AUDNZD#
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD#
|22
|NZDCAD#
|17
|AUDNZD#
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD#
|1.5K
|NZDCAD#
|701
|AUDNZD#
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.85 EUR
Pior negociação: -4 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +14.91 EUR
Máxima perda consecutiva: -5.05 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
3
100%
70
84%
97%
3.11
0.59
EUR
EUR
4%
1:500