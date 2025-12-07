SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SEA
Alexandre Sennes

SEA

Alexandre Sennes
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
XMGlobal-Real 38
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
59 (84.28%)
Negociações com perda:
11 (15.71%)
Melhor negociação:
6.85 EUR
Pior negociação:
-4.34 EUR
Lucro bruto:
61.21 EUR (5 739 pips)
Perda bruta:
-19.63 EUR (2 566 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (14.91 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
14.91 EUR (23)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
97.33%
Depósito máximo carregado:
2.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
8.23
Negociações longas:
30 (42.86%)
Negociações curtas:
40 (57.14%)
Fator de lucro:
3.12
Valor esperado:
0.59 EUR
Lucro médio:
1.04 EUR
Perda média:
-1.78 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.05 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-5.05 EUR (2)
Crescimento mensal:
4.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
5.05 EUR (0.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.48% (4.95 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.01% (41.28 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD# 36
NZDCAD# 26
AUDNZD# 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD# 22
NZDCAD# 17
AUDNZD# 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD# 1.5K
NZDCAD# 701
AUDNZD# 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.85 EUR
Pior negociação: -4 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +14.91 EUR
Máxima perda consecutiva: -5.05 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.25 08:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 12:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 15:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 15:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 15:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 15:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SEA
30 USD por mês
4%
0
0
USD
1K
EUR
3
100%
70
84%
97%
3.11
0.59
EUR
4%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.