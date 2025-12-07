- 자본
트레이드:
112
이익 거래:
96 (85.71%)
손실 거래:
16 (14.29%)
최고의 거래:
9.49 EUR
최악의 거래:
-5.99 EUR
총 수익:
106.94 EUR (9 003 pips)
총 손실:
-35.02 EUR (3 804 pips)
연속 최대 이익:
23 (14.91 EUR)
연속 최대 이익:
21.90 EUR (17)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
97.33%
최대 입금량:
6.65%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
45
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
8.76
롱(주식매수):
61 (54.46%)
숏(주식차입매도):
51 (45.54%)
수익 요인:
3.05
기대수익:
0.64 EUR
평균 이익:
1.11 EUR
평균 손실:
-2.19 EUR
연속 최대 손실:
2 (-8.21 EUR)
연속 최대 손실:
-8.21 EUR (2)
월별 성장률:
7.19%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
8.21 EUR (0.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.78% (8.21 EUR)
자본금별:
23.55% (252.45 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|57
|NZDCAD#
|43
|AUDNZD#
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD#
|38
|NZDCAD#
|32
|AUDNZD#
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD#
|2.4K
|NZDCAD#
|1.4K
|AUDNZD#
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.49 EUR
최악의 거래: -6 EUR
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +14.91 EUR
연속 최대 손실: -8.21 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 38"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
