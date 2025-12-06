- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
47 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
14.84 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
69.61 USD (15 891 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
47 (69.61 USD)
最大連続利益:
69.61 USD (47)
シャープレシオ:
0.52
取引アクティビティ:
99.36%
最大入金額:
1.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
47 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.48 USD
平均利益:
1.48 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
4.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.07% (31.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY.fx
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY.fx
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY.fx
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-Europe.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Trading GBP/JPY
Recommended initial deposit is 2000 USD and 20 USD for cent accounts.
Leverage: 500
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
レビューなし
