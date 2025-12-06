- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.16 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.23 USD (291 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (0.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.23 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.02%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
0.06 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY.fx
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY.fx
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY.fx
|291
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.16 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.23 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trading GBP/JPY
Recommended initial deposit is 2000 USD and 20 USD for cent accounts.
Leverage: 500
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
Non ci sono recensioni