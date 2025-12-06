- Прирост
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
40 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.88 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
29.74 USD (12 528 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
40 (29.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.74 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
99.36%
Макс. загрузка депозита:
1.08%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
40 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
0.74 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.07% (31.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY.fx
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY.fx
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY.fx
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.88 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +29.74 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговля по паре GBP/JPY
Рекомендуемый начальный депозит 2000 USD и 20 USD для центовых счетов.
Кредитное плечо: 500
Отказ от ответственности:
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Подписывайтесь на мой сигнал под свою ответственность.
Нет отзывов
