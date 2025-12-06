- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
40 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
4.88 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
29.74 USD (12 528 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
40 (29.74 USD)
最大连续盈利:
29.74 USD (40)
夏普比率:
0.61
交易活动:
99.36%
最大入金加载:
1.52%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
23 小时
采收率:
0.00
长期交易:
40 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.74 USD
平均利润:
0.74 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.07% (31.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY.fx
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY.fx
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY.fx
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.88 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +29.74 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaFinance-Europe.com 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trading GBP/JPY
Recommended initial deposit is 2000 USD and 20 USD for cent accounts.
Leverage: 500
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
