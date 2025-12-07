- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
49.55 USD
最悪のトレード:
-50.20 USD
総利益:
162.25 USD (15 909 pips)
総損失:
-65.90 USD (6 480 pips)
最大連続の勝ち:
4 (143.76 USD)
最大連続利益:
143.76 USD (4)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
35.83%
最大入金額:
2.47%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.46
長いトレード:
7 (87.50%)
短いトレード:
1 (12.50%)
プロフィットファクター:
2.46
期待されたペイオフ:
12.04 USD
平均利益:
32.45 USD
平均損失:
-21.97 USD
最大連続の負け:
3 (-65.90 USD)
最大連続損失:
-65.90 USD (3)
月間成長:
3.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.41 USD
最大の:
65.90 USD (2.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.18% (65.90 USD)
エクイティによる:
2.12% (65.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|88
|EURJPY
|18
|GBPUSD
|-10
|EURUSD
|-6
|GBPJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9K
|EURJPY
|1K
|GBPUSD
|-970
|EURUSD
|-510
|GBPJPY
|913
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.55 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +143.76 USD
最大連続損失: -65.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
レビューなし
