- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
49.55 USD
最差交易:
-50.20 USD
毛利:
162.25 USD (15 909 pips)
毛利亏损:
-65.90 USD (6 480 pips)
最大连续赢利:
4 (143.76 USD)
最大连续盈利:
143.76 USD (4)
夏普比率:
0.37
交易活动:
35.83%
最大入金加载:
2.47%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.46
长期交易:
7 (87.50%)
短期交易:
1 (12.50%)
利润因子:
2.46
预期回报:
12.04 USD
平均利润:
32.45 USD
平均损失:
-21.97 USD
最大连续失误:
3 (-65.90 USD)
最大连续亏损:
-65.90 USD (3)
每月增长:
3.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
47.41 USD
最大值:
65.90 USD (2.18%)
相对跌幅:
结余:
2.18% (65.90 USD)
净值:
2.12% (65.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|88
|EURJPY
|18
|GBPUSD
|-10
|EURUSD
|-6
|GBPJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9K
|EURJPY
|1K
|GBPUSD
|-970
|EURUSD
|-510
|GBPJPY
|913
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.55 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +143.76 USD
最大连续亏损: -65.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
