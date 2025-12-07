- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
5 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
5 (50.00%)
Mejor transacción:
49.55 USD
Peor transacción:
-51.19 USD
Beneficio Bruto:
162.25 USD (15 909 pips)
Pérdidas Brutas:
-168.03 USD (16 480 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (143.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
143.76 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
38.14%
Carga máxima del depósito:
2.49%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.06
Transacciones Largas:
9 (90.00%)
Transacciones Cortas:
1 (10.00%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.58 USD
Beneficio medio:
32.45 USD
Pérdidas medias:
-33.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-65.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-102.13 USD (2)
Crecimiento al mes:
-0.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
47.41 USD
Máxima:
102.13 USD (3.30%)
Reducción relativa:
De balance:
3.30% (102.13 USD)
De fondos:
2.77% (85.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-14
|EURJPY
|18
|GBPUSD
|-10
|EURUSD
|-6
|GBPJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1K
|EURJPY
|1K
|GBPUSD
|-970
|EURUSD
|-510
|GBPJPY
|913
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.55 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +143.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -65.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
otros 304...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
3
0%
10
50%
38%
0.96
-0.58
USD
USD
3%
1:50