- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
5 (62.50%)
Убыточных трейдов:
3 (37.50%)
Лучший трейд:
49.55 USD
Худший трейд:
-50.20 USD
Общая прибыль:
162.25 USD (15 909 pips)
Общий убыток:
-65.90 USD (6 480 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (143.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
143.76 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
35.83%
Макс. загрузка депозита:
2.47%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.46
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
2.46
Мат. ожидание:
12.04 USD
Средняя прибыль:
32.45 USD
Средний убыток:
-21.97 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-65.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.90 USD (3)
Прирост в месяц:
3.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.41 USD
Максимальная:
65.90 USD (2.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.18% (65.90 USD)
По эквити:
2.12% (65.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|88
|EURJPY
|18
|GBPUSD
|-10
|EURUSD
|-6
|GBPJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9K
|EURJPY
|1K
|GBPUSD
|-970
|EURUSD
|-510
|GBPJPY
|913
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.55 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +143.76 USD
Макс. убыток в серии: -65.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
3
0%
8
62%
36%
2.46
12.04
USD
USD
2%
1:50