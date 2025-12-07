- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
49.55 USD
Pior negociação:
-50.20 USD
Lucro bruto:
162.25 USD (15 909 pips)
Perda bruta:
-65.90 USD (6 480 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (143.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
143.76 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
35.83%
Depósito máximo carregado:
2.47%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.46
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
2.46
Valor esperado:
12.04 USD
Lucro médio:
32.45 USD
Perda média:
-21.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-65.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-65.90 USD (3)
Crescimento mensal:
3.21%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.41 USD
Máximo:
65.90 USD (2.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.18% (65.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.12% (65.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|88
|EURJPY
|18
|GBPUSD
|-10
|EURUSD
|-6
|GBPJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9K
|EURJPY
|1K
|GBPUSD
|-970
|EURUSD
|-510
|GBPJPY
|913
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.55 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +143.76 USD
Máxima perda consecutiva: -65.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
305 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
3
0%
8
62%
36%
2.46
12.04
USD
USD
2%
1:50