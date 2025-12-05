- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
15 (46.87%)
損失トレード:
17 (53.13%)
ベストトレード:
148.71 USD
最悪のトレード:
-151.28 USD
総利益:
1 634.09 USD (62 303 pips)
総損失:
-1 215.39 USD (46 277 pips)
最大連続の勝ち:
7 (820.40 USD)
最大連続利益:
820.40 USD (7)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
11.85%
最大入金額:
2.39%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.63
長いトレード:
24 (75.00%)
短いトレード:
8 (25.00%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
13.08 USD
平均利益:
108.94 USD
平均損失:
-71.49 USD
最大連続の負け:
5 (-664.40 USD)
最大連続損失:
-664.40 USD (5)
月間成長:
14.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
664.40 USD
最大の:
664.40 USD (22.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.15% (664.40 USD)
エクイティによる:
1.10% (38.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|407
|USDJPY
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|671
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +148.71 USD
最悪のトレード: -151 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +820.40 USD
最大連続損失: -664.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
レビューなし
