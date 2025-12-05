- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
15 (46.87%)
Negociações com perda:
17 (53.13%)
Melhor negociação:
148.71 USD
Pior negociação:
-151.28 USD
Lucro bruto:
1 634.09 USD (62 303 pips)
Perda bruta:
-1 215.39 USD (46 277 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (820.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
820.40 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
11.85%
Depósito máximo carregado:
2.39%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.63
Negociações longas:
24 (75.00%)
Negociações curtas:
8 (25.00%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
13.08 USD
Lucro médio:
108.94 USD
Perda média:
-71.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-664.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-664.40 USD (5)
Crescimento mensal:
14.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
664.40 USD
Máximo:
664.40 USD (22.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.15% (664.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.10% (38.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|407
|USDJPY
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|671
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +148.71 USD
Pior negociação: -151 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +820.40 USD
Máxima perda consecutiva: -664.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
