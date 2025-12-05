- 자본
- 축소
트레이드:
36
이익 거래:
17 (47.22%)
손실 거래:
19 (52.78%)
최고의 거래:
148.71 USD
최악의 거래:
-151.28 USD
총 수익:
1 792.80 USD (70 303 pips)
총 손실:
-1 296.19 USD (50 277 pips)
연속 최대 이익:
7 (820.40 USD)
연속 최대 이익:
820.40 USD (7)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
16.46%
최대 입금량:
2.39%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
0.75
롱(주식매수):
27 (75.00%)
숏(주식차입매도):
9 (25.00%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
13.79 USD
평균 이익:
105.46 USD
평균 손실:
-68.22 USD
연속 최대 손실:
5 (-664.40 USD)
연속 최대 손실:
-664.40 USD (5)
월별 성장률:
4.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
664.40 USD
최대한의:
664.40 USD (22.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.15% (664.40 USD)
자본금별:
1.12% (38.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|485
|USDJPY
|11
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|19K
|USDJPY
|671
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +148.71 USD
최악의 거래: -151 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +820.40 USD
연속 최대 손실: -664.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
17%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
7
0%
36
47%
16%
1.38
13.79
USD
USD
22%
1:50