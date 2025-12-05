- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
15 (46.87%)
亏损交易:
17 (53.13%)
最好交易:
148.71 USD
最差交易:
-151.28 USD
毛利:
1 634.09 USD (62 303 pips)
毛利亏损:
-1 215.39 USD (46 277 pips)
最大连续赢利:
7 (820.40 USD)
最大连续盈利:
820.40 USD (7)
夏普比率:
0.13
交易活动:
11.85%
最大入金加载:
2.39%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.63
长期交易:
24 (75.00%)
短期交易:
8 (25.00%)
利润因子:
1.34
预期回报:
13.08 USD
平均利润:
108.94 USD
平均损失:
-71.49 USD
最大连续失误:
5 (-664.40 USD)
最大连续亏损:
-664.40 USD (5)
每月增长:
14.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
664.40 USD
最大值:
664.40 USD (22.15%)
相对跌幅:
结余:
22.15% (664.40 USD)
净值:
1.10% (38.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|407
|USDJPY
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|671
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.71 USD
最差交易: -151 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +820.40 USD
最大连续亏损: -664.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
