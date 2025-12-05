- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
15 (46.87%)
Убыточных трейдов:
17 (53.13%)
Лучший трейд:
148.71 USD
Худший трейд:
-151.28 USD
Общая прибыль:
1 634.09 USD (62 303 pips)
Общий убыток:
-1 215.39 USD (46 277 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (820.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
820.40 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
11.85%
Макс. загрузка депозита:
2.39%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
24 (75.00%)
Коротких трейдов:
8 (25.00%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
13.08 USD
Средняя прибыль:
108.94 USD
Средний убыток:
-71.49 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-664.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-664.40 USD (5)
Прирост в месяц:
14.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
664.40 USD
Максимальная:
664.40 USD (22.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.15% (664.40 USD)
По эквити:
1.10% (38.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|407
|USDJPY
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|671
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.71 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +820.40 USD
Макс. убыток в серии: -664.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Нет отзывов
