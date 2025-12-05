- 成長
トレード:
306
利益トレード:
257 (83.98%)
損失トレード:
49 (16.01%)
ベストトレード:
48.02 USD
最悪のトレード:
-43.11 USD
総利益:
2 026.77 USD (202 540 pips)
総損失:
-529.37 USD (52 921 pips)
最大連続の勝ち:
17 (112.59 USD)
最大連続利益:
156.89 USD (16)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
84.79%
最大入金額:
0.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
106
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
19.64
長いトレード:
306 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.83
期待されたペイオフ:
4.89 USD
平均利益:
7.89 USD
平均損失:
-10.80 USD
最大連続の負け:
3 (-60.49 USD)
最大連続損失:
-76.24 USD (2)
月間成長:
1.50%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
76.24 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (5.08 USD)
エクイティによる:
0.39% (396.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|150K
|AUDUSD
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +48.02 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +112.59 USD
最大連続損失: -60.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 4
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 25
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.00 × 1
