리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 1 Activtrades-5 0.00 × 4 OANDA-v20 Live-2 0.00 × 5 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 1 PrimusMarkets-Live-3 0.00 × 2 XMTrading-Real 37 0.00 × 20 CXMTradingLtd-Real 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 3 ICMarkets-Live11 0.00 × 1 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 FBS-Real-1 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 1 GerchikCo-Live 0.00 × 1 FPMarkets-Live3 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 2 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 25 RoboForex-ECN-2 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 4 FXCC1-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 6 Exness-Real18 0.00 × 15 PlexyTrade-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 19 JFD-Live02 0.00 × 1 117 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오