트레이드:
340
이익 거래:
282 (82.94%)
손실 거래:
58 (17.06%)
최고의 거래:
119.57 USD
최악의 거래:
-118.84 USD
총 수익:
2 594.31 USD (259 279 pips)
총 손실:
-984.69 USD (98 450 pips)
연속 최대 이익:
17 (112.59 USD)
연속 최대 이익:
179.98 USD (10)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
88.85%
최대 입금량:
0.16%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
8.15
롱(주식매수):
340 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.63
기대수익:
4.73 USD
평균 이익:
9.20 USD
평균 손실:
-16.98 USD
연속 최대 손실:
3 (-60.49 USD)
연속 최대 손실:
-177.15 USD (2)
월별 성장률:
1.48%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
197.57 USD (0.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.12% (118.84 USD)
자본금별:
2.76% (2 804.06 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|339
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|161K
|AUDUSD
|-20
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
최고의 거래: +119.57 USD
최악의 거래: -119 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +112.59 USD
연속 최대 손실: -60.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 4
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 37
|0.00 × 20
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 25
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 19
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
