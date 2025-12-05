- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
306
Negociações com lucro:
257 (83.98%)
Negociações com perda:
49 (16.01%)
Melhor negociação:
48.02 USD
Pior negociação:
-43.11 USD
Lucro bruto:
2 026.77 USD (202 540 pips)
Perda bruta:
-529.37 USD (52 921 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (112.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
156.89 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
84.79%
Depósito máximo carregado:
0.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
106
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
19.64
Negociações longas:
306 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.83
Valor esperado:
4.89 USD
Lucro médio:
7.89 USD
Perda média:
-10.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-60.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.24 USD (2)
Crescimento mensal:
1.50%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
76.24 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (5.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.39% (396.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|150K
|AUDUSD
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +48.02 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +112.59 USD
Máxima perda consecutiva: -60.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 4
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 25
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.00 × 1
