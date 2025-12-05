СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 3
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 3

Muchamad Isya Rafiqi
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2025 1%
FBS-Real-2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
275
Прибыльных трейдов:
233 (84.72%)
Убыточных трейдов:
42 (15.27%)
Лучший трейд:
39.29 USD
Худший трейд:
-43.11 USD
Общая прибыль:
1 764.98 USD (176 370 pips)
Общий убыток:
-478.11 USD (47 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (112.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
156.89 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
82.54%
Макс. загрузка депозита:
0.09%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
137
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
16.88
Длинных трейдов:
275 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
4.68 USD
Средняя прибыль:
7.58 USD
Средний убыток:
-11.38 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-60.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.24 USD (2)
Прирост в месяц:
1.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
76.24 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (5.08 USD)
По эквити:
0.39% (396.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 275
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 129K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.29 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +112.59 USD
Макс. убыток в серии: -60.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
еще 24...
KWA's Account
Нет отзывов
2025.12.12 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 13:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jago Forex Automation 3
45 USD в месяц
1%
0
0
USD
101K
USD
3
100%
275
84%
83%
3.69
4.68
USD
0%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.