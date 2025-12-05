El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 1 Activtrades-5 0.00 × 4 IG-LIVE 0.00 × 1 OANDA-v20 Live-2 0.00 × 5 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 1 PrimusMarkets-Live-3 0.00 × 2 CXMTradingLtd-Real 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 3 ICMarkets-Live11 0.00 × 1 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 1 FBS-Real-1 0.00 × 2 GerchikCo-Live 0.00 × 1 FPMarkets-Live3 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 2 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 25 RoboForex-ECN-2 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 4 FXCC1-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 6 Exness-Real18 0.00 × 15 PlexyTrade-Live 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 1 XM.COM-AU-Real 20 0.00 × 1 otros 116... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada