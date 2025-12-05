- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
73
利益トレード:
53 (72.60%)
損失トレード:
20 (27.40%)
ベストトレード:
41.48 USD
最悪のトレード:
-24.86 USD
総利益:
559.03 USD (9 660 pips)
総損失:
-157.75 USD (3 127 pips)
最大連続の勝ち:
10 (130.40 USD)
最大連続利益:
130.40 USD (10)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
64.62%
最大入金額:
11.29%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
6.33
長いトレード:
21 (28.77%)
短いトレード:
52 (71.23%)
プロフィットファクター:
3.54
期待されたペイオフ:
5.50 USD
平均利益:
10.55 USD
平均損失:
-7.89 USD
最大連続の負け:
6 (-48.03 USD)
最大連続損失:
-63.38 USD (4)
月間成長:
7.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
63.38 USD (1.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.10% (63.38 USD)
エクイティによる:
15.39% (901.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|60
|XAUUSD+
|13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD+
|349
|XAUUSD+
|52
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD+
|2.7K
|XAUUSD+
|3.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
