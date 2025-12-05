シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Bon 5K
Ming Hon Wong

Bon 5K

Ming Hon Wong
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
73
利益トレード:
53 (72.60%)
損失トレード:
20 (27.40%)
ベストトレード:
41.48 USD
最悪のトレード:
-24.86 USD
総利益:
559.03 USD (9 660 pips)
総損失:
-157.75 USD (3 127 pips)
最大連続の勝ち:
10 (130.40 USD)
最大連続利益:
130.40 USD (10)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
64.62%
最大入金額:
11.29%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
6.33
長いトレード:
21 (28.77%)
短いトレード:
52 (71.23%)
プロフィットファクター:
3.54
期待されたペイオフ:
5.50 USD
平均利益:
10.55 USD
平均損失:
-7.89 USD
最大連続の負け:
6 (-48.03 USD)
最大連続損失:
-63.38 USD (4)
月間成長:
7.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
63.38 USD (1.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.10% (63.38 USD)
エクイティによる:
15.39% (901.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD+ 60
XAUUSD+ 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD+ 349
XAUUSD+ 52
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD+ 2.7K
XAUUSD+ 3.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +41.48 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +130.40 USD
最大連続損失: -48.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.12 19:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 08:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 07:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 02:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 02:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 02:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
