Ming Hon Wong

Bon 5K

Ming Hon Wong
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 7%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
73
Transacciones Rentables:
53 (72.60%)
Transacciones Irrentables:
20 (27.40%)
Mejor transacción:
41.48 USD
Peor transacción:
-24.86 USD
Beneficio Bruto:
559.03 USD (9 660 pips)
Pérdidas Brutas:
-157.75 USD (3 127 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (130.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
130.40 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
64.62%
Carga máxima del depósito:
11.29%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
6.33
Transacciones Largas:
21 (28.77%)
Transacciones Cortas:
52 (71.23%)
Factor de Beneficio:
3.54
Beneficio Esperado:
5.50 USD
Beneficio medio:
10.55 USD
Pérdidas medias:
-7.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-48.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.38 USD (4)
Crecimiento al mes:
7.32%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
63.38 USD (1.10%)
Reducción relativa:
De balance:
1.10% (63.38 USD)
De fondos:
15.39% (901.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD+ 60
XAUUSD+ 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD+ 349
XAUUSD+ 52
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD+ 2.7K
XAUUSD+ 3.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +41.48 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +130.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -48.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.12 19:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 08:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 07:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 02:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 02:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 02:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
