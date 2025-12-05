信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Bon 5K
Ming Hon Wong

Bon 5K

Ming Hon Wong
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 7%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
73
盈利交易:
53 (72.60%)
亏损交易:
20 (27.40%)
最好交易:
41.48 USD
最差交易:
-24.86 USD
毛利:
559.03 USD (9 660 pips)
毛利亏损:
-157.75 USD (3 127 pips)
最大连续赢利:
10 (130.40 USD)
最大连续盈利:
130.40 USD (10)
夏普比率:
0.46
交易活动:
62.48%
最大入金加载:
11.29%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
5 小时
采收率:
6.33
长期交易:
21 (28.77%)
短期交易:
52 (71.23%)
利润因子:
3.54
预期回报:
5.50 USD
平均利润:
10.55 USD
平均损失:
-7.89 USD
最大连续失误:
6 (-48.03 USD)
最大连续亏损:
-63.38 USD (4)
每月增长:
7.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
63.38 USD (1.10%)
相对跌幅:
结余:
1.10% (63.38 USD)
净值:
15.39% (901.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD+ 60
XAUUSD+ 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD+ 349
XAUUSD+ 52
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD+ 2.7K
XAUUSD+ 3.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +41.48 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +130.40 USD
最大连续亏损: -48.03 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.12 19:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 08:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 07:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 02:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 02:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 02:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
