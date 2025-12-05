- 자본
129
이익 거래:
90 (69.76%)
손실 거래:
39 (30.23%)
최고의 거래:
52.99 USD
최악의 거래:
-49.13 USD
총 수익:
1 110.91 USD (15 819 pips)
총 손실:
-602.07 USD (6 871 pips)
연속 최대 이익:
14 (265.90 USD)
연속 최대 이익:
265.90 USD (14)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
63.35%
최대 입금량:
11.29%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.51
롱(주식매수):
44 (34.11%)
숏(주식차입매도):
85 (65.89%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
3.94 USD
평균 이익:
12.34 USD
평균 손실:
-15.44 USD
연속 최대 손실:
7 (-184.13 USD)
연속 최대 손실:
-184.13 USD (7)
월별 성장률:
8.42%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
336.58 USD (5.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.49% (336.58 USD)
자본금별:
15.39% (901.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|116
|XAUUSD+
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD+
|457
|XAUUSD+
|52
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD+
|5.1K
|XAUUSD+
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +52.99 USD
최악의 거래: -49 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +265.90 USD
연속 최대 손실: -184.13 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
