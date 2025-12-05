SinaisSeções
Ming Hon Wong

Bon 5K

Ming Hon Wong
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
53 (72.60%)
Negociações com perda:
20 (27.40%)
Melhor negociação:
41.48 USD
Pior negociação:
-24.86 USD
Lucro bruto:
559.03 USD (9 660 pips)
Perda bruta:
-157.75 USD (3 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (130.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
130.40 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
64.62%
Depósito máximo carregado:
11.29%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
6.33
Negociações longas:
21 (28.77%)
Negociações curtas:
52 (71.23%)
Fator de lucro:
3.54
Valor esperado:
5.50 USD
Lucro médio:
10.55 USD
Perda média:
-7.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-48.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.38 USD (4)
Crescimento mensal:
7.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
63.38 USD (1.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.10% (63.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.39% (901.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD+ 60
XAUUSD+ 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD+ 349
XAUUSD+ 52
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD+ 2.7K
XAUUSD+ 3.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +41.48 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +130.40 USD
Máxima perda consecutiva: -48.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.12 19:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 08:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 07:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 02:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 02:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 02:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
