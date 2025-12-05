- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
53 (72.60%)
Negociações com perda:
20 (27.40%)
Melhor negociação:
41.48 USD
Pior negociação:
-24.86 USD
Lucro bruto:
559.03 USD (9 660 pips)
Perda bruta:
-157.75 USD (3 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (130.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
130.40 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
64.62%
Depósito máximo carregado:
11.29%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
6.33
Negociações longas:
21 (28.77%)
Negociações curtas:
52 (71.23%)
Fator de lucro:
3.54
Valor esperado:
5.50 USD
Lucro médio:
10.55 USD
Perda média:
-7.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-48.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.38 USD (4)
Crescimento mensal:
7.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
63.38 USD (1.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.10% (63.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.39% (901.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|60
|XAUUSD+
|13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD+
|349
|XAUUSD+
|52
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD+
|2.7K
|XAUUSD+
|3.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +41.48 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +130.40 USD
Máxima perda consecutiva: -48.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
3
100%
73
72%
65%
3.54
5.50
USD
USD
15%
1:500