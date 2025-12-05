СигналыРазделы
Ming Hon Wong

Bon 5K

Ming Hon Wong
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 7%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
51 (71.83%)
Убыточных трейдов:
20 (28.17%)
Лучший трейд:
41.48 USD
Худший трейд:
-24.86 USD
Общая прибыль:
539.47 USD (9 488 pips)
Общий убыток:
-157.75 USD (3 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (130.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.40 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
59.63%
Макс. загрузка депозита:
11.29%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.02
Длинных трейдов:
19 (26.76%)
Коротких трейдов:
52 (73.24%)
Профит фактор:
3.42
Мат. ожидание:
5.38 USD
Средняя прибыль:
10.58 USD
Средний убыток:
-7.89 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-48.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.38 USD (4)
Прирост в месяц:
6.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
63.38 USD (1.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.10% (63.38 USD)
По эквити:
15.39% (901.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 58
XAUUSD+ 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ 330
XAUUSD+ 52
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ 2.5K
XAUUSD+ 3.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.48 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +130.40 USD
Макс. убыток в серии: -48.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.12 19:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 08:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 07:39
Share of trading days is too low
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 02:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 02:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 02:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
