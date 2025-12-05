- Прирост
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
51 (71.83%)
Убыточных трейдов:
20 (28.17%)
Лучший трейд:
41.48 USD
Худший трейд:
-24.86 USD
Общая прибыль:
539.47 USD (9 488 pips)
Общий убыток:
-157.75 USD (3 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (130.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.40 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
59.63%
Макс. загрузка депозита:
11.29%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.02
Длинных трейдов:
19 (26.76%)
Коротких трейдов:
52 (73.24%)
Профит фактор:
3.42
Мат. ожидание:
5.38 USD
Средняя прибыль:
10.58 USD
Средний убыток:
-7.89 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-48.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.38 USD (4)
Прирост в месяц:
6.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
63.38 USD (1.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.10% (63.38 USD)
По эквити:
15.39% (901.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|58
|XAUUSD+
|13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|330
|XAUUSD+
|52
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|2.5K
|XAUUSD+
|3.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.48 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +130.40 USD
Макс. убыток в серии: -48.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
3
100%
71
71%
60%
3.41
5.38
USD
USD
15%
1:500