- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
174
利益トレード:
148 (85.05%)
損失トレード:
26 (14.94%)
ベストトレード:
39.47 USD
最悪のトレード:
-27.06 USD
総利益:
639.48 USD (67 468 pips)
総損失:
-193.83 USD (20 043 pips)
最大連続の勝ち:
19 (60.70 USD)
最大連続利益:
84.38 USD (18)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
99.07%
最大入金額:
3.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
68
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
16.47
長いトレード:
162 (93.10%)
短いトレード:
12 (6.90%)
プロフィットファクター:
3.30
期待されたペイオフ:
2.56 USD
平均利益:
4.32 USD
平均損失:
-7.46 USD
最大連続の負け:
3 (-6.44 USD)
最大連続損失:
-27.06 USD (1)
月間成長:
44.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.11 USD
最大の:
27.06 USD (1.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.09% (22.98 USD)
エクイティによる:
11.13% (122.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|USDJPY
|39
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|369
|USDJPY
|32
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|38K
|USDJPY
|4.9K
|GBPUSD
|1.7K
|EURUSD
|1.1K
|AUDUSD
|1K
|USDCAD
|1.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.47 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +60.70 USD
最大連続損失: -6.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GDMFX-Live
|0.00 × 6
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 23
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 4
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 10
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
382 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Sangga Vyoma is a disciplined strategy for Gold and major Forex pairs, built on patience, clarity, and selective execution.
We trade only when the market forms rare moments of true direction and intention.
Calm, precise, and protective — a method designed to respect capital and avoid unnecessary risk.
We trade only when the market forms rare moments of true direction and intention.
Calm, precise, and protective — a method designed to respect capital and avoid unnecessary risk.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1007 USD/月
45%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
4
100%
174
85%
99%
3.29
2.56
USD
USD
11%
1:500