SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Sangga Vyoma
Hendra Angga Laksana

Sangga Vyoma

Hendra Angga Laksana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 1007 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 46%
FBS-Real-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
178
Gewinntrades:
151 (84.83%)
Verlusttrades:
27 (15.17%)
Bester Trade:
39.47 USD
Schlechtester Trade:
-27.06 USD
Bruttoprofit:
682.29 USD (71 794 pips)
Bruttoverlust:
-218.06 USD (22 466 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (60.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
84.38 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
99.07%
Max deposit load:
3.41%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
71
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
17.16
Long-Positionen:
166 (93.26%)
Short-Positionen:
12 (6.74%)
Profit-Faktor:
3.13
Mathematische Gewinnerwartung:
2.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.06 USD (1)
Wachstum pro Monat :
46.42%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16.11 USD
Maximaler:
27.06 USD (1.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.09% (22.98 USD)
Kapital:
11.13% (122.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 90
USDJPY 39
GBPUSD 19
EURUSD 11
AUDUSD 10
USDCAD 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 388
USDJPY 32
GBPUSD 16
EURUSD 10
AUDUSD 10
USDCAD 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
USDJPY 4.9K
GBPUSD 1.7K
EURUSD 1.1K
AUDUSD 1K
USDCAD 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.47 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GDMFX-Live
0.00 × 6
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 23
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 4
RistonCapital-Real
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 10
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 3
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
noch 382 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Sangga Vyoma is a disciplined strategy for Gold and major Forex pairs, built on patience, clarity, and selective execution.
We trade only when the market forms rare moments of true direction and intention.
Calm, precise, and protective — a method designed to respect capital and avoid unnecessary risk.
Keine Bewertungen
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 02:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 02:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 02:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Sangga Vyoma
1007 USD pro Monat
46%
0
0
USD
1.5K
USD
4
100%
178
84%
99%
3.12
2.61
USD
11%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.