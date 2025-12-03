- Wachstum
Trades insgesamt:
178
Gewinntrades:
151 (84.83%)
Verlusttrades:
27 (15.17%)
Bester Trade:
39.47 USD
Schlechtester Trade:
-27.06 USD
Bruttoprofit:
682.29 USD (71 794 pips)
Bruttoverlust:
-218.06 USD (22 466 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (60.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
84.38 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
99.07%
Max deposit load:
3.41%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
71
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
17.16
Long-Positionen:
166 (93.26%)
Short-Positionen:
12 (6.74%)
Profit-Faktor:
3.13
Mathematische Gewinnerwartung:
2.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.06 USD (1)
Wachstum pro Monat :
46.42%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16.11 USD
Maximaler:
27.06 USD (1.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.09% (22.98 USD)
Kapital:
11.13% (122.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|USDJPY
|39
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|388
|USDJPY
|32
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|40K
|USDJPY
|4.9K
|GBPUSD
|1.7K
|EURUSD
|1.1K
|AUDUSD
|1K
|USDCAD
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +39.47 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.44 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GDMFX-Live
|0.00 × 6
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 23
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 4
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 10
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
Sangga Vyoma is a disciplined strategy for Gold and major Forex pairs, built on patience, clarity, and selective execution.
We trade only when the market forms rare moments of true direction and intention.
Calm, precise, and protective — a method designed to respect capital and avoid unnecessary risk.
Keine Bewertungen
