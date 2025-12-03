- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
174
Negociações com lucro:
148 (85.05%)
Negociações com perda:
26 (14.94%)
Melhor negociação:
39.47 USD
Pior negociação:
-27.06 USD
Lucro bruto:
639.48 USD (67 468 pips)
Perda bruta:
-193.83 USD (20 043 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (60.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
84.38 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
99.07%
Depósito máximo carregado:
3.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
68
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
16.47
Negociações longas:
162 (93.10%)
Negociações curtas:
12 (6.90%)
Fator de lucro:
3.30
Valor esperado:
2.56 USD
Lucro médio:
4.32 USD
Perda média:
-7.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.06 USD (1)
Crescimento mensal:
44.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.11 USD
Máximo:
27.06 USD (1.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.09% (22.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.13% (122.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|USDJPY
|39
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|369
|USDJPY
|32
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|38K
|USDJPY
|4.9K
|GBPUSD
|1.7K
|EURUSD
|1.1K
|AUDUSD
|1K
|USDCAD
|1.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.47 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +60.70 USD
Máxima perda consecutiva: -6.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GDMFX-Live
|0.00 × 6
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 23
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 4
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 10
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
382 mais ...
Sangga Vyoma is a disciplined strategy for Gold and major Forex pairs, built on patience, clarity, and selective execution.
We trade only when the market forms rare moments of true direction and intention.
Calm, precise, and protective — a method designed to respect capital and avoid unnecessary risk.
Sem comentários
