SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Sangga Vyoma
Hendra Angga Laksana

Sangga Vyoma

Hendra Angga Laksana
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1007 USD por mês
crescimento desde 2025 45%
FBS-Real-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
174
Negociações com lucro:
148 (85.05%)
Negociações com perda:
26 (14.94%)
Melhor negociação:
39.47 USD
Pior negociação:
-27.06 USD
Lucro bruto:
639.48 USD (67 468 pips)
Perda bruta:
-193.83 USD (20 043 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (60.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
84.38 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
99.07%
Depósito máximo carregado:
3.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
68
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
16.47
Negociações longas:
162 (93.10%)
Negociações curtas:
12 (6.90%)
Fator de lucro:
3.30
Valor esperado:
2.56 USD
Lucro médio:
4.32 USD
Perda média:
-7.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.06 USD (1)
Crescimento mensal:
44.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.11 USD
Máximo:
27.06 USD (1.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.09% (22.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.13% (122.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 86
USDJPY 39
GBPUSD 19
EURUSD 11
AUDUSD 10
USDCAD 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 369
USDJPY 32
GBPUSD 16
EURUSD 10
AUDUSD 10
USDCAD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 38K
USDJPY 4.9K
GBPUSD 1.7K
EURUSD 1.1K
AUDUSD 1K
USDCAD 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.47 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +60.70 USD
Máxima perda consecutiva: -6.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GDMFX-Live
0.00 × 6
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 23
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 4
RistonCapital-Real
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 10
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 3
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
382 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sangga Vyoma is a disciplined strategy for Gold and major Forex pairs, built on patience, clarity, and selective execution.
We trade only when the market forms rare moments of true direction and intention.
Calm, precise, and protective — a method designed to respect capital and avoid unnecessary risk.
Sem comentários
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 02:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 02:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 02:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sangga Vyoma
1007 USD por mês
45%
0
0
USD
1.4K
USD
4
100%
174
85%
99%
3.29
2.56
USD
11%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.