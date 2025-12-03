SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Sangga Vyoma
Hendra Angga Laksana

Sangga Vyoma

Hendra Angga Laksana
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1007 USD al mes
incremento desde 2025 45%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
174
Transacciones Rentables:
148 (85.05%)
Transacciones Irrentables:
26 (14.94%)
Mejor transacción:
39.47 USD
Peor transacción:
-27.06 USD
Beneficio Bruto:
639.48 USD (67 468 pips)
Pérdidas Brutas:
-193.83 USD (20 043 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (60.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
84.38 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
99.07%
Carga máxima del depósito:
3.41%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
68
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
16.47
Transacciones Largas:
162 (93.10%)
Transacciones Cortas:
12 (6.90%)
Factor de Beneficio:
3.30
Beneficio Esperado:
2.56 USD
Beneficio medio:
4.32 USD
Pérdidas medias:
-7.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-6.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
44.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.11 USD
Máxima:
27.06 USD (1.92%)
Reducción relativa:
De balance:
2.09% (22.98 USD)
De fondos:
11.13% (122.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 86
USDJPY 39
GBPUSD 19
EURUSD 11
AUDUSD 10
USDCAD 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 369
USDJPY 32
GBPUSD 16
EURUSD 10
AUDUSD 10
USDCAD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 38K
USDJPY 4.9K
GBPUSD 1.7K
EURUSD 1.1K
AUDUSD 1K
USDCAD 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.47 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +60.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GDMFX-Live
0.00 × 6
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 23
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 4
RistonCapital-Real
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 10
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 3
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
otros 382...
Sangga Vyoma is a disciplined strategy for Gold and major Forex pairs, built on patience, clarity, and selective execution.
We trade only when the market forms rare moments of true direction and intention.
Calm, precise, and protective — a method designed to respect capital and avoid unnecessary risk.
No hay comentarios
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 02:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 02:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 02:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Sangga Vyoma
1007 USD al mes
45%
0
0
USD
1.4K
USD
4
100%
174
85%
99%
3.29
2.56
USD
11%
1:500
Copiar

