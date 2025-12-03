СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Sangga Vyoma
Hendra Angga Laksana

Sangga Vyoma

Hendra Angga Laksana
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1007 USD в месяц
прирост с 2025 42%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
136 (85.53%)
Убыточных трейдов:
23 (14.47%)
Лучший трейд:
39.47 USD
Худший трейд:
-27.06 USD
Общая прибыль:
611.17 USD (64 235 pips)
Общий убыток:
-187.39 USD (19 050 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (60.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.38 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
99.07%
Макс. загрузка депозита:
3.41%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
15.66
Длинных трейдов:
148 (93.08%)
Коротких трейдов:
11 (6.92%)
Профит фактор:
3.26
Мат. ожидание:
2.67 USD
Средняя прибыль:
4.49 USD
Средний убыток:
-8.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.06 USD (1)
Прирост в месяц:
42.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.11 USD
Максимальная:
27.06 USD (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.09% (22.98 USD)
По эквити:
11.13% (122.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 84
USDJPY 32
GBPUSD 18
EURUSD 9
AUDUSD 8
USDCAD 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 350
USDJPY 31
GBPUSD 16
EURUSD 10
AUDUSD 9
USDCAD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 36K
USDJPY 4.8K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1K
AUDUSD 933
USDCAD 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.47 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +60.70 USD
Макс. убыток в серии: -5.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GDMFX-Live
0.00 × 6
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 23
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 4
RistonCapital-Real
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 10
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 3
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
еще 382...
Sangga Vyoma is a disciplined strategy for Gold and major Forex pairs, built on patience, clarity, and selective execution.
We trade only when the market forms rare moments of true direction and intention.
Calm, precise, and protective — a method designed to respect capital and avoid unnecessary risk.
Нет отзывов
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 02:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 02:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 02:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sangga Vyoma
1007 USD в месяц
42%
0
0
USD
1.4K
USD
4
100%
159
85%
99%
3.26
2.67
USD
11%
1:500
Копировать

