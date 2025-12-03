- Прирост
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
136 (85.53%)
Убыточных трейдов:
23 (14.47%)
Лучший трейд:
39.47 USD
Худший трейд:
-27.06 USD
Общая прибыль:
611.17 USD (64 235 pips)
Общий убыток:
-187.39 USD (19 050 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (60.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.38 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
99.07%
Макс. загрузка депозита:
3.41%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
15.66
Длинных трейдов:
148 (93.08%)
Коротких трейдов:
11 (6.92%)
Профит фактор:
3.26
Мат. ожидание:
2.67 USD
Средняя прибыль:
4.49 USD
Средний убыток:
-8.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.06 USD (1)
Прирост в месяц:
42.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.11 USD
Максимальная:
27.06 USD (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.09% (22.98 USD)
По эквити:
11.13% (122.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|USDJPY
|32
|GBPUSD
|18
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|350
|USDJPY
|31
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|9
|USDCAD
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|36K
|USDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|933
|USDCAD
|1.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.47 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +60.70 USD
Макс. убыток в серии: -5.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GDMFX-Live
|0.00 × 6
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 23
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 4
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 10
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
Sangga Vyoma is a disciplined strategy for Gold and major Forex pairs, built on patience, clarity, and selective execution.
We trade only when the market forms rare moments of true direction and intention.
Calm, precise, and protective — a method designed to respect capital and avoid unnecessary risk.
