- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
19 (57.57%)
損失トレード:
14 (42.42%)
ベストトレード:
24.50 USD
最悪のトレード:
-9.50 USD
総利益:
56.11 USD (2 605 pips)
総損失:
-36.72 USD (3 403 pips)
最大連続の勝ち:
7 (6.66 USD)
最大連続利益:
27.85 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
71.42%
最大入金額:
24.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.87
長いトレード:
27 (81.82%)
短いトレード:
6 (18.18%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
2.95 USD
平均損失:
-2.62 USD
最大連続の負け:
3 (-22.39 USD)
最大連続損失:
-22.39 USD (3)
月間成長:
6.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.43 USD
最大の:
22.39 USD (7.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.32% (22.39 USD)
エクイティによる:
20.89% (63.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCHF#
|10
|AUDCAD#
|8
|NZDCAD#
|6
|AUDNZD#
|6
|NZDUSD#
|2
|USDCAD#
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCHF#
|9
|AUDCAD#
|4
|NZDCAD#
|2
|AUDNZD#
|1
|NZDUSD#
|2
|USDCAD#
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCHF#
|-1.1K
|AUDCAD#
|619
|NZDCAD#
|-394
|AUDNZD#
|-208
|NZDUSD#
|200
|USDCAD#
|101
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.50 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +6.66 USD
最大連続損失: -22.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
319
USD
USD
4
100%
33
57%
71%
1.52
0.59
USD
USD
21%
1:500