- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
17 (54.83%)
亏损交易:
14 (45.16%)
最好交易:
24.50 USD
最差交易:
-9.50 USD
毛利:
54.62 USD (2 402 pips)
毛利亏损:
-36.72 USD (3 403 pips)
最大连续赢利:
5 (5.17 USD)
最大连续盈利:
27.85 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
70.25%
最大入金加载:
24.35%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.80
长期交易:
27 (87.10%)
短期交易:
4 (12.90%)
利润因子:
1.49
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
3.21 USD
平均损失:
-2.62 USD
最大连续失误:
3 (-22.39 USD)
最大连续亏损:
-22.39 USD (3)
每月增长:
5.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.43 USD
最大值:
22.39 USD (7.32%)
相对跌幅:
结余:
7.32% (22.39 USD)
净值:
20.89% (63.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCHF#
|10
|AUDCAD#
|8
|AUDNZD#
|6
|NZDCAD#
|5
|NZDUSD#
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCHF#
|9
|AUDCAD#
|4
|AUDNZD#
|1
|NZDCAD#
|1
|NZDUSD#
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCHF#
|-1.1K
|AUDCAD#
|619
|AUDNZD#
|-208
|NZDCAD#
|-496
|NZDUSD#
|200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.50 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +5.17 USD
最大连续亏损: -22.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
318
USD
USD
4
100%
31
54%
70%
1.48
0.58
USD
USD
21%
1:500