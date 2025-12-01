- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
19 (57.57%)
Negociações com perda:
14 (42.42%)
Melhor negociação:
24.50 USD
Pior negociação:
-9.50 USD
Lucro bruto:
56.11 USD (2 605 pips)
Perda bruta:
-36.72 USD (3 403 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (6.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.85 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
71.42%
Depósito máximo carregado:
24.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.87
Negociações longas:
27 (81.82%)
Negociações curtas:
6 (18.18%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
2.95 USD
Perda média:
-2.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-22.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.39 USD (3)
Crescimento mensal:
6.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.43 USD
Máximo:
22.39 USD (7.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.32% (22.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.89% (63.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCHF#
|10
|AUDCAD#
|8
|NZDCAD#
|6
|AUDNZD#
|6
|NZDUSD#
|2
|USDCAD#
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCHF#
|9
|AUDCAD#
|4
|NZDCAD#
|2
|AUDNZD#
|1
|NZDUSD#
|2
|USDCAD#
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCHF#
|-1.1K
|AUDCAD#
|619
|NZDCAD#
|-394
|AUDNZD#
|-208
|NZDUSD#
|200
|USDCAD#
|101
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.50 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +6.66 USD
Máxima perda consecutiva: -22.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
319
USD
USD
4
100%
33
57%
71%
1.52
0.59
USD
USD
21%
1:500