- 자본
- 축소
트레이드:
36
이익 거래:
22 (61.11%)
손실 거래:
14 (38.89%)
최고의 거래:
24.50 USD
최악의 거래:
-9.50 USD
총 수익:
58.66 USD (2 903 pips)
총 손실:
-36.72 USD (3 403 pips)
연속 최대 이익:
10 (9.21 USD)
연속 최대 이익:
27.85 USD (3)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
53.91%
최대 입금량:
24.35%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.98
롱(주식매수):
29 (80.56%)
숏(주식차입매도):
7 (19.44%)
수익 요인:
1.60
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
2.67 USD
평균 손실:
-2.62 USD
연속 최대 손실:
3 (-22.39 USD)
연속 최대 손실:
-22.39 USD (3)
월별 성장률:
6.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.43 USD
최대한의:
22.39 USD (7.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.32% (22.39 USD)
자본금별:
20.89% (63.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCHF#
|11
|AUDCAD#
|9
|AUDNZD#
|7
|NZDCAD#
|6
|NZDUSD#
|2
|USDCAD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCHF#
|10
|AUDCAD#
|5
|AUDNZD#
|2
|NZDCAD#
|2
|NZDUSD#
|2
|USDCAD#
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCHF#
|-1K
|AUDCAD#
|719
|AUDNZD#
|-109
|NZDCAD#
|-394
|NZDUSD#
|200
|USDCAD#
|101
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
최고의 거래: +24.50 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +9.21 USD
연속 최대 손실: -22.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
7%
0
0
USD
USD
322
USD
USD
6
100%
36
61%
54%
1.59
0.61
USD
USD
21%
1:500