Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
17 (54.83%)
Убыточных трейдов:
14 (45.16%)
Лучший трейд:
24.50 USD
Худший трейд:
-9.50 USD
Общая прибыль:
54.62 USD (2 402 pips)
Общий убыток:
-36.72 USD (3 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (5.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.85 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
70.25%
Макс. загрузка депозита:
24.35%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
27 (87.10%)
Коротких трейдов:
4 (12.90%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
3.21 USD
Средний убыток:
-2.62 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-22.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.39 USD (3)
Прирост в месяц:
5.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.43 USD
Максимальная:
22.39 USD (7.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.32% (22.39 USD)
По эквити:
20.89% (63.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHF#
|10
|AUDCAD#
|8
|AUDNZD#
|6
|NZDCAD#
|5
|NZDUSD#
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHF#
|9
|AUDCAD#
|4
|AUDNZD#
|1
|NZDCAD#
|1
|NZDUSD#
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHF#
|-1.1K
|AUDCAD#
|619
|AUDNZD#
|-208
|NZDCAD#
|-496
|NZDUSD#
|200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.50 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5.17 USD
Макс. убыток в серии: -22.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
