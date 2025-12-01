- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
119
利益トレード:
101 (84.87%)
損失トレード:
18 (15.13%)
ベストトレード:
15.48 USD
最悪のトレード:
-8.82 USD
総利益:
220.96 USD (21 980 pips)
総損失:
-70.68 USD (8 231 pips)
最大連続の勝ち:
35 (46.87 USD)
最大連続利益:
46.87 USD (35)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
14.46
長いトレード:
59 (49.58%)
短いトレード:
60 (50.42%)
プロフィットファクター:
3.13
期待されたペイオフ:
1.26 USD
平均利益:
2.19 USD
平均損失:
-3.93 USD
最大連続の負け:
3 (-9.68 USD)
最大連続損失:
-10.39 USD (2)
月間成長:
1.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.39 USD (0.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.02% (1.64 USD)
エクイティによる:
1.50% (150.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|40
|EURJPY-VIP
|26
|AUDCAD-VIP
|17
|AUDSGD-VIP
|12
|AUDUSD-VIP
|9
|AUDCHF-VIP
|5
|USDSGD-VIP
|5
|CADCHF-VIP
|3
|EURCHF-VIP
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|41
|EURJPY-VIP
|19
|AUDCAD-VIP
|20
|AUDSGD-VIP
|7
|AUDUSD-VIP
|17
|AUDCHF-VIP
|14
|USDSGD-VIP
|7
|CADCHF-VIP
|17
|EURCHF-VIP
|7
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|4K
|EURJPY-VIP
|1.5K
|AUDCAD-VIP
|1.9K
|AUDSGD-VIP
|634
|AUDUSD-VIP
|1.7K
|AUDCHF-VIP
|968
|USDSGD-VIP
|1.2K
|CADCHF-VIP
|938
|EURCHF-VIP
|773
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.48 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +46.87 USD
最大連続損失: -9.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
119
84%
100%
3.12
1.26
USD
USD
1%
1:500