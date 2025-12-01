- 자본
- 축소
트레이드:
162
이익 거래:
135 (83.33%)
손실 거래:
27 (16.67%)
최고의 거래:
15.48 USD
최악의 거래:
-8.82 USD
총 수익:
298.94 USD (29 221 pips)
총 손실:
-93.57 USD (11 436 pips)
연속 최대 이익:
35 (46.87 USD)
연속 최대 이익:
46.87 USD (35)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.73%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
47
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
19.77
롱(주식매수):
80 (49.38%)
숏(주식차입매도):
82 (50.62%)
수익 요인:
3.19
기대수익:
1.27 USD
평균 이익:
2.21 USD
평균 손실:
-3.47 USD
연속 최대 손실:
3 (-9.68 USD)
연속 최대 손실:
-10.39 USD (2)
월별 성장률:
1.66%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.39 USD (0.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.02% (1.64 USD)
자본금별:
2.75% (276.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|69
|EURJPY-VIP
|32
|AUDCAD-VIP
|20
|AUDSGD-VIP
|13
|AUDUSD-VIP
|10
|AUDCHF-VIP
|7
|USDSGD-VIP
|6
|CADCHF-VIP
|3
|EURCHF-VIP
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|77
|EURJPY-VIP
|21
|AUDCAD-VIP
|24
|AUDSGD-VIP
|8
|AUDUSD-VIP
|19
|AUDCHF-VIP
|24
|USDSGD-VIP
|9
|CADCHF-VIP
|17
|EURCHF-VIP
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|6.6K
|EURJPY-VIP
|2.1K
|AUDCAD-VIP
|2.3K
|AUDSGD-VIP
|720
|AUDUSD-VIP
|2K
|AUDCHF-VIP
|1.1K
|USDSGD-VIP
|1.5K
|CADCHF-VIP
|938
|EURCHF-VIP
|773
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.48 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +46.87 USD
연속 최대 손실: -9.68 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
6
100%
162
83%
100%
3.19
1.27
USD
USD
3%
1:500