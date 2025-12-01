- Прирост
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
99 (84.61%)
Убыточных трейдов:
18 (15.38%)
Лучший трейд:
15.48 USD
Худший трейд:
-8.82 USD
Общая прибыль:
219.34 USD (21 732 pips)
Общий убыток:
-70.68 USD (8 231 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (46.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.87 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.40%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
14.31
Длинных трейдов:
57 (48.72%)
Коротких трейдов:
60 (51.28%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
1.27 USD
Средняя прибыль:
2.22 USD
Средний убыток:
-3.93 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.39 USD (2)
Прирост в месяц:
1.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.39 USD (0.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (1.64 USD)
По эквити:
1.50% (150.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|40
|EURJPY-VIP
|24
|AUDCAD-VIP
|17
|AUDSGD-VIP
|12
|AUDUSD-VIP
|9
|AUDCHF-VIP
|5
|USDSGD-VIP
|5
|CADCHF-VIP
|3
|EURCHF-VIP
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|41
|EURJPY-VIP
|17
|AUDCAD-VIP
|20
|AUDSGD-VIP
|7
|AUDUSD-VIP
|17
|AUDCHF-VIP
|14
|USDSGD-VIP
|7
|CADCHF-VIP
|17
|EURCHF-VIP
|7
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|4K
|EURJPY-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|1.9K
|AUDSGD-VIP
|634
|AUDUSD-VIP
|1.7K
|AUDCHF-VIP
|968
|USDSGD-VIP
|1.2K
|CADCHF-VIP
|938
|EURCHF-VIP
|773
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +15.48 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.87 USD
Макс. убыток в серии: -9.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
