Yui Ming Wan

TIM RLKS_10YR_1M VT748

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 1%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
99 (84.61%)
Убыточных трейдов:
18 (15.38%)
Лучший трейд:
15.48 USD
Худший трейд:
-8.82 USD
Общая прибыль:
219.34 USD (21 732 pips)
Общий убыток:
-70.68 USD (8 231 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (46.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.87 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.40%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
14.31
Длинных трейдов:
57 (48.72%)
Коротких трейдов:
60 (51.28%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
1.27 USD
Средняя прибыль:
2.22 USD
Средний убыток:
-3.93 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.39 USD (2)
Прирост в месяц:
1.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.39 USD (0.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (1.64 USD)
По эквити:
1.50% (150.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 40
EURJPY-VIP 24
AUDCAD-VIP 17
AUDSGD-VIP 12
AUDUSD-VIP 9
AUDCHF-VIP 5
USDSGD-VIP 5
CADCHF-VIP 3
EURCHF-VIP 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 41
EURJPY-VIP 17
AUDCAD-VIP 20
AUDSGD-VIP 7
AUDUSD-VIP 17
AUDCHF-VIP 14
USDSGD-VIP 7
CADCHF-VIP 17
EURCHF-VIP 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 4K
EURJPY-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 1.9K
AUDSGD-VIP 634
AUDUSD-VIP 1.7K
AUDCHF-VIP 968
USDSGD-VIP 1.2K
CADCHF-VIP 938
EURCHF-VIP 773
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.48 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.87 USD
Макс. убыток в серии: -9.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 14:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 14:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
