- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
100 (84.74%)
亏损交易:
18 (15.25%)
最好交易:
15.48 USD
最差交易:
-8.82 USD
毛利:
220.48 USD (21 905 pips)
毛利亏损:
-70.68 USD (8 231 pips)
最大连续赢利:
35 (46.87 USD)
最大连续盈利:
46.87 USD (35)
夏普比率:
0.36
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.40%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
3 天
采收率:
14.42
长期交易:
58 (49.15%)
短期交易:
60 (50.85%)
利润因子:
3.12
预期回报:
1.27 USD
平均利润:
2.20 USD
平均损失:
-3.93 USD
最大连续失误:
3 (-9.68 USD)
最大连续亏损:
-10.39 USD (2)
每月增长:
1.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.39 USD (0.10%)
相对跌幅:
结余:
0.02% (1.64 USD)
净值:
1.50% (150.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|40
|EURJPY-VIP
|25
|AUDCAD-VIP
|17
|AUDSGD-VIP
|12
|AUDUSD-VIP
|9
|AUDCHF-VIP
|5
|USDSGD-VIP
|5
|CADCHF-VIP
|3
|EURCHF-VIP
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|41
|EURJPY-VIP
|18
|AUDCAD-VIP
|20
|AUDSGD-VIP
|7
|AUDUSD-VIP
|17
|AUDCHF-VIP
|14
|USDSGD-VIP
|7
|CADCHF-VIP
|17
|EURCHF-VIP
|7
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|4K
|EURJPY-VIP
|1.5K
|AUDCAD-VIP
|1.9K
|AUDSGD-VIP
|634
|AUDUSD-VIP
|1.7K
|AUDCHF-VIP
|968
|USDSGD-VIP
|1.2K
|CADCHF-VIP
|938
|EURCHF-VIP
|773
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.48 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +46.87 USD
最大连续亏损: -9.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
118
84%
100%
3.11
1.27
USD
USD
1%
1:500