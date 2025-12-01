- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
119
Negociações com lucro:
101 (84.87%)
Negociações com perda:
18 (15.13%)
Melhor negociação:
15.48 USD
Pior negociação:
-8.82 USD
Lucro bruto:
220.96 USD (21 980 pips)
Perda bruta:
-70.68 USD (8 231 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (46.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.87 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
14.46
Negociações longas:
59 (49.58%)
Negociações curtas:
60 (50.42%)
Fator de lucro:
3.13
Valor esperado:
1.26 USD
Lucro médio:
2.19 USD
Perda média:
-3.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.39 USD (2)
Crescimento mensal:
1.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.39 USD (0.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.02% (1.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.50% (150.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|40
|EURJPY-VIP
|26
|AUDCAD-VIP
|17
|AUDSGD-VIP
|12
|AUDUSD-VIP
|9
|AUDCHF-VIP
|5
|USDSGD-VIP
|5
|CADCHF-VIP
|3
|EURCHF-VIP
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|41
|EURJPY-VIP
|19
|AUDCAD-VIP
|20
|AUDSGD-VIP
|7
|AUDUSD-VIP
|17
|AUDCHF-VIP
|14
|USDSGD-VIP
|7
|CADCHF-VIP
|17
|EURCHF-VIP
|7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|4K
|EURJPY-VIP
|1.5K
|AUDCAD-VIP
|1.9K
|AUDSGD-VIP
|634
|AUDUSD-VIP
|1.7K
|AUDCHF-VIP
|968
|USDSGD-VIP
|1.2K
|CADCHF-VIP
|938
|EURCHF-VIP
|773
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.48 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +46.87 USD
Máxima perda consecutiva: -9.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
119
84%
100%
3.12
1.26
USD
USD
1%
1:500