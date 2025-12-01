シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ZACK RLKS_10YR_1M VT740
Yui Ming Wan

ZACK RLKS_10YR_1M VT740

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
120
利益トレード:
102 (85.00%)
損失トレード:
18 (15.00%)
ベストトレード:
16.29 USD
最悪のトレード:
-9.29 USD
総利益:
225.49 USD (22 555 pips)
総損失:
-70.78 USD (8 298 pips)
最大連続の勝ち:
36 (51.90 USD)
最大連続利益:
51.90 USD (36)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
13.01
長いトレード:
59 (49.17%)
短いトレード:
61 (50.83%)
プロフィットファクター:
3.19
期待されたペイオフ:
1.29 USD
平均利益:
2.21 USD
平均損失:
-3.93 USD
最大連続の負け:
2 (-11.89 USD)
最大連続損失:
-11.89 USD (2)
月間成長:
1.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11.89 USD (0.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.12% (11.89 USD)
エクイティによる:
1.47% (147.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 40
EURJPY-VIP 27
AUDCAD-VIP 17
AUDSGD-VIP 12
AUDUSD-VIP 9
AUDCHF-VIP 5
USDSGD-VIP 5
CADCHF-VIP 3
EURCHF-VIP 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 44
EURJPY-VIP 19
AUDCAD-VIP 20
AUDSGD-VIP 7
AUDUSD-VIP 17
AUDCHF-VIP 14
USDSGD-VIP 7
CADCHF-VIP 18
EURCHF-VIP 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 4.5K
EURJPY-VIP 1.5K
AUDCAD-VIP 1.9K
AUDSGD-VIP 687
AUDUSD-VIP 1.8K
AUDCHF-VIP 944
USDSGD-VIP 1.2K
CADCHF-VIP 1K
EURCHF-VIP 772
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.29 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +51.90 USD
最大連続損失: -11.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 13:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 13:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 13:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
