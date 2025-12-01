СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ZACK RLKS_10YR_1M VT740
Yui Ming Wan

ZACK RLKS_10YR_1M VT740

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
VTMarkets-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
100 (84.74%)
Убыточных трейдов:
18 (15.25%)
Лучший трейд:
16.29 USD
Худший трейд:
-9.29 USD
Общая прибыль:
223.88 USD (22 310 pips)
Общий убыток:
-70.78 USD (8 298 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (51.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.90 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.40%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
12.88
Длинных трейдов:
57 (48.31%)
Коротких трейдов:
61 (51.69%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
2.24 USD
Средний убыток:
-3.93 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-11.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.89 USD (2)
Прирост в месяц:
1.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.89 USD (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (11.89 USD)
По эквити:
1.47% (147.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 40
EURJPY-VIP 25
AUDCAD-VIP 17
AUDSGD-VIP 12
AUDUSD-VIP 9
AUDCHF-VIP 5
USDSGD-VIP 5
CADCHF-VIP 3
EURCHF-VIP 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 44
EURJPY-VIP 17
AUDCAD-VIP 20
AUDSGD-VIP 7
AUDUSD-VIP 17
AUDCHF-VIP 14
USDSGD-VIP 7
CADCHF-VIP 18
EURCHF-VIP 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 4.5K
EURJPY-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 1.9K
AUDSGD-VIP 687
AUDUSD-VIP 1.8K
AUDCHF-VIP 944
USDSGD-VIP 1.2K
CADCHF-VIP 1K
EURCHF-VIP 772
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.29 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +51.90 USD
Макс. убыток в серии: -11.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 13:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 13:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 13:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ZACK RLKS_10YR_1M VT740
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
10K
USD
4
100%
118
84%
100%
3.16
1.30
USD
1%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.