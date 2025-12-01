- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
100 (84.74%)
Убыточных трейдов:
18 (15.25%)
Лучший трейд:
16.29 USD
Худший трейд:
-9.29 USD
Общая прибыль:
223.88 USD (22 310 pips)
Общий убыток:
-70.78 USD (8 298 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (51.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.90 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.40%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
12.88
Длинных трейдов:
57 (48.31%)
Коротких трейдов:
61 (51.69%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
2.24 USD
Средний убыток:
-3.93 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-11.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.89 USD (2)
Прирост в месяц:
1.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.89 USD (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (11.89 USD)
По эквити:
1.47% (147.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|40
|EURJPY-VIP
|25
|AUDCAD-VIP
|17
|AUDSGD-VIP
|12
|AUDUSD-VIP
|9
|AUDCHF-VIP
|5
|USDSGD-VIP
|5
|CADCHF-VIP
|3
|EURCHF-VIP
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|44
|EURJPY-VIP
|17
|AUDCAD-VIP
|20
|AUDSGD-VIP
|7
|AUDUSD-VIP
|17
|AUDCHF-VIP
|14
|USDSGD-VIP
|7
|CADCHF-VIP
|18
|EURCHF-VIP
|7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|4.5K
|EURJPY-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|1.9K
|AUDSGD-VIP
|687
|AUDUSD-VIP
|1.8K
|AUDCHF-VIP
|944
|USDSGD-VIP
|1.2K
|CADCHF-VIP
|1K
|EURCHF-VIP
|772
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.29 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +51.90 USD
Макс. убыток в серии: -11.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
