信号 / MetaTrader 4 / ZACK RLKS_10YR_1M VT740
Yui Ming Wan

ZACK RLKS_10YR_1M VT740

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 2%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
119
盈利交易:
101 (84.87%)
亏损交易:
18 (15.13%)
最好交易:
16.29 USD
最差交易:
-9.29 USD
毛利:
225.01 USD (22 480 pips)
毛利亏损:
-70.78 USD (8 298 pips)
最大连续赢利:
36 (51.90 USD)
最大连续盈利:
51.90 USD (36)
夏普比率:
0.36
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.40%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
3 天
采收率:
12.97
长期交易:
58 (48.74%)
短期交易:
61 (51.26%)
利润因子:
3.18
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
2.23 USD
平均损失:
-3.93 USD
最大连续失误:
2 (-11.89 USD)
最大连续亏损:
-11.89 USD (2)
每月增长:
1.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11.89 USD (0.12%)
相对跌幅:
结余:
0.12% (11.89 USD)
净值:
1.47% (147.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD-VIP 40
EURJPY-VIP 26
AUDCAD-VIP 17
AUDSGD-VIP 12
AUDUSD-VIP 9
AUDCHF-VIP 5
USDSGD-VIP 5
CADCHF-VIP 3
EURCHF-VIP 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD-VIP 44
EURJPY-VIP 18
AUDCAD-VIP 20
AUDSGD-VIP 7
AUDUSD-VIP 17
AUDCHF-VIP 14
USDSGD-VIP 7
CADCHF-VIP 18
EURCHF-VIP 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD-VIP 4.5K
EURJPY-VIP 1.5K
AUDCAD-VIP 1.9K
AUDSGD-VIP 687
AUDUSD-VIP 1.8K
AUDCHF-VIP 944
USDSGD-VIP 1.2K
CADCHF-VIP 1K
EURCHF-VIP 772
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.29 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +51.90 USD
最大连续亏损: -11.89 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 13:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 13:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 13:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
