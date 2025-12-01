- Crescimento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
102 (85.00%)
Negociações com perda:
18 (15.00%)
Melhor negociação:
16.29 USD
Pior negociação:
-9.29 USD
Lucro bruto:
225.49 USD (22 555 pips)
Perda bruta:
-70.78 USD (8 298 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (51.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.90 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.01
Negociações longas:
59 (49.17%)
Negociações curtas:
61 (50.83%)
Fator de lucro:
3.19
Valor esperado:
1.29 USD
Lucro médio:
2.21 USD
Perda média:
-3.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-11.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.89 USD (2)
Crescimento mensal:
1.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11.89 USD (0.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.12% (11.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.47% (147.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|40
|EURJPY-VIP
|27
|AUDCAD-VIP
|17
|AUDSGD-VIP
|12
|AUDUSD-VIP
|9
|AUDCHF-VIP
|5
|USDSGD-VIP
|5
|CADCHF-VIP
|3
|EURCHF-VIP
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|44
|EURJPY-VIP
|19
|AUDCAD-VIP
|20
|AUDSGD-VIP
|7
|AUDUSD-VIP
|17
|AUDCHF-VIP
|14
|USDSGD-VIP
|7
|CADCHF-VIP
|18
|EURCHF-VIP
|7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|4.5K
|EURJPY-VIP
|1.5K
|AUDCAD-VIP
|1.9K
|AUDSGD-VIP
|687
|AUDUSD-VIP
|1.8K
|AUDCHF-VIP
|944
|USDSGD-VIP
|1.2K
|CADCHF-VIP
|1K
|EURCHF-VIP
|772
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.29 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +51.90 USD
Máxima perda consecutiva: -11.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
