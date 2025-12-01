SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ZACK RLKS_10YR_1M VT740
Yui Ming Wan

ZACK RLKS_10YR_1M VT740

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 2%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
102 (85.00%)
Negociações com perda:
18 (15.00%)
Melhor negociação:
16.29 USD
Pior negociação:
-9.29 USD
Lucro bruto:
225.49 USD (22 555 pips)
Perda bruta:
-70.78 USD (8 298 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (51.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.90 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.01
Negociações longas:
59 (49.17%)
Negociações curtas:
61 (50.83%)
Fator de lucro:
3.19
Valor esperado:
1.29 USD
Lucro médio:
2.21 USD
Perda média:
-3.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-11.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.89 USD (2)
Crescimento mensal:
1.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11.89 USD (0.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.12% (11.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.47% (147.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 40
EURJPY-VIP 27
AUDCAD-VIP 17
AUDSGD-VIP 12
AUDUSD-VIP 9
AUDCHF-VIP 5
USDSGD-VIP 5
CADCHF-VIP 3
EURCHF-VIP 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 44
EURJPY-VIP 19
AUDCAD-VIP 20
AUDSGD-VIP 7
AUDUSD-VIP 17
AUDCHF-VIP 14
USDSGD-VIP 7
CADCHF-VIP 18
EURCHF-VIP 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 4.5K
EURJPY-VIP 1.5K
AUDCAD-VIP 1.9K
AUDSGD-VIP 687
AUDUSD-VIP 1.8K
AUDCHF-VIP 944
USDSGD-VIP 1.2K
CADCHF-VIP 1K
EURCHF-VIP 772
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.29 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +51.90 USD
Máxima perda consecutiva: -11.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 13:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 13:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 13:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
