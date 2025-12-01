SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ZACK RLKS_10YR_1M VT740
Yui Ming Wan

ZACK RLKS_10YR_1M VT740

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 2%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
120
Transacciones Rentables:
102 (85.00%)
Transacciones Irrentables:
18 (15.00%)
Mejor transacción:
16.29 USD
Peor transacción:
-9.29 USD
Beneficio Bruto:
225.49 USD (22 555 pips)
Pérdidas Brutas:
-70.78 USD (8 298 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (51.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.90 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.36
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.40%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
13.01
Transacciones Largas:
59 (49.17%)
Transacciones Cortas:
61 (50.83%)
Factor de Beneficio:
3.19
Beneficio Esperado:
1.29 USD
Beneficio medio:
2.21 USD
Pérdidas medias:
-3.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-11.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.89 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11.89 USD (0.12%)
Reducción relativa:
De balance:
0.12% (11.89 USD)
De fondos:
1.47% (147.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 40
EURJPY-VIP 27
AUDCAD-VIP 17
AUDSGD-VIP 12
AUDUSD-VIP 9
AUDCHF-VIP 5
USDSGD-VIP 5
CADCHF-VIP 3
EURCHF-VIP 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 44
EURJPY-VIP 19
AUDCAD-VIP 20
AUDSGD-VIP 7
AUDUSD-VIP 17
AUDCHF-VIP 14
USDSGD-VIP 7
CADCHF-VIP 18
EURCHF-VIP 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 4.5K
EURJPY-VIP 1.5K
AUDCAD-VIP 1.9K
AUDSGD-VIP 687
AUDUSD-VIP 1.8K
AUDCHF-VIP 944
USDSGD-VIP 1.2K
CADCHF-VIP 1K
EURCHF-VIP 772
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.29 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +51.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 13:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 13:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 13:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
