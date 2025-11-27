- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
19 (90.47%)
損失トレード:
2 (9.52%)
ベストトレード:
4.49 USD
最悪のトレード:
-4.32 USD
総利益:
20.38 USD (2 154 pips)
総損失:
-5.36 USD (534 pips)
最大連続の勝ち:
16 (16.83 USD)
最大連続利益:
16.83 USD (16)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
54.78%
最大入金額:
5.79%
最近のトレード:
51 分前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.80
長いトレード:
15 (71.43%)
短いトレード:
6 (28.57%)
プロフィットファクター:
3.80
期待されたペイオフ:
0.72 USD
平均利益:
1.07 USD
平均損失:
-2.68 USD
最大連続の負け:
2 (-5.36 USD)
最大連続損失:
-5.36 USD (2)
月間成長:
8.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.81 USD
最大の:
5.36 USD (5.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.18% (5.36 USD)
エクイティによる:
22.98% (23.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|397
|NZDUSD
|173
|USDCAD
|240
|EURGBP
|149
|GBPCHF
|136
|AUDNZD
|150
|AUDCAD
|138
|EURCAD
|137
|GBPUSD
|100
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.49 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +16.83 USD
最大連続損失: -5.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
