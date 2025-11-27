- Crescimento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
18 (90.00%)
Negociações com perda:
2 (10.00%)
Melhor negociação:
4.49 USD
Pior negociação:
-4.32 USD
Lucro bruto:
19.37 USD (2 054 pips)
Perda bruta:
-5.36 USD (534 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (15.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.82 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
54.78%
Depósito máximo carregado:
5.79%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.61
Negociações longas:
14 (70.00%)
Negociações curtas:
6 (30.00%)
Fator de lucro:
3.61
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
1.08 USD
Perda média:
-2.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.36 USD (2)
Crescimento mensal:
7.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.81 USD
Máximo:
5.36 USD (5.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.18% (5.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.98% (23.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|5
|EURUSD
|5
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSD
|173
|EURUSD
|297
|USDCAD
|240
|EURGBP
|149
|GBPCHF
|136
|AUDNZD
|150
|AUDCAD
|138
|EURCAD
|137
|GBPUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.49 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.82 USD
Máxima perda consecutiva: -5.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FusionMarkets-Live 2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
7
0%
20
90%
55%
3.61
0.70
USD
USD
23%
1:500